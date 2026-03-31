ペルセウスプロテオミクス [東証Ｇ] が3月31日大引け後(15:30)に非開示だった業績見通しを発表。26年3月期の業績予想は最終損益(非連結)が7.5億円の赤字(前期は9億円の赤字)に赤字幅が縮小する見通しと発表した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、PPMX-T002及びPPMX-T003の導出に向けた活動を継続しておりますが、業績に与える未確定な要素が多いことから、2026年3月期の売上高・事業費用に