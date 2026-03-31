テクノアルファ [東証Ｓ] が3月31日大引け後(15:30)に決算を発表。26年11月期第1四半期(25年12月-26年2月)の連結経常損益は7700万円の黒字(前年同期は1900万円の赤字)に浮上して着地した。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-3.0％→7.5％に急改善した。 株探ニュース