イーエムネットジャパン [東証Ｇ] が3月31日大引け後(15:30)に決算を発表。25年12月期の最終損益(非連結)は4億4900万円の赤字(前の期は1200万円の黒字)に転落し、従来予想の1億1000万円の黒字を下回り、黒字予想から一転して赤字で着地。なお、26年12月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の最終損益は5億3600万円の赤字(前年同期は800