31日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数530、値下がり銘柄数905と、値下がりが優勢だった。 個別ではトライアイズがストップ高。ダントーホールディングス、ぷらっとホーム、岡本硝子は一時ストップ高と値を飛ばした。日本マクドナルドホールディングス、バナーズ、スターシーズ、クリヤマホールディングス、エスイーなど13銘柄は昨年来高値を更新