31日の日経平均株価は前日比822.13円（-1.58％）安の5万1063.72円と4日続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は611、値下がりは903、変わらずは56と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は161.45円の押し下げで東エレク がトップ。以下、アドテスト が159.11円、ＳＢＧ が109.9円、フジクラ が83.23円、三菱商 が35.3円と並んだ。 プラス寄与度トップはリクル