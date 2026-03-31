31日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数243、値下がり銘柄数309と、値下がりが優勢だった。 個別ではＷＴＯＫＹＯがストップ高。アミタホールディングス、タカヨシホールディングスは昨年来高値を更新。ＥｄｕＬａｂ、セイワホールディングス、ファンデリー、Ｒｅｔｔｙ、ジェイファーマは値上がり率上位に買われた。 一方、アスタリスクがストップ安。キッズスタӦ