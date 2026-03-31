ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、４月１日（木）から実施するＵ２３日本代表オーストラリア遠征の参加メンバーを発表しました。 今回の遠征に参加するのは、ＦＷ１９人、ＢＫ１６人の３５人の選手達。エディージョーンズヘッドコーチをはじめとする日本代表のコーチ陣が、選手が所属する各チームと連携しながら、将来の日本代表選手の育成を加速するプロ