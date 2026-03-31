MBSテレビ『よんチャンTV』（月〜金後3：40※関西ローカル）が31日、放送され、産休していた元NMB48のメンバーで、モデル・タレントの吉田朱里（29）が復帰した。【写真】ぴったりワンピース姿で“ふっくらお腹”を披露した吉田朱里火曜レギュラーの吉田は2025年9月2日、『よんチャンTV』と自身のYouTubeの動画で第1子の妊娠を報告。同年12月23日での放送回で産休入りすることを伝えていた。また自身のインスタグラムでは