【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは３０日、各地で行われ、ドジャースの佐々木朗希は本拠地でのガーディアンズ戦で今季初先発し、４回０／３を投げて４安打１失点、４奪三振２四球で黒星を喫した。１番指名打者で出た大谷翔平は３試合ぶりの安打を放って４打数１安打だった。ドジャースは２―４で敗れ、開幕からの連勝は３で止まった。メジャー２年目を迎えた佐々木が今季最初のマウンドに上がった。２３日のオープン戦最