お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾（43）が30日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。これまで仕事しても「目が合ったことない」と言うほど、ハマっていないと感じる人物を明かした。この日はテレビプロデューサーの佐久間宣行氏とともに出演。ママ・MEGUMIとともにトークを繰り広げた。藤森との関係を問われた佐久間氏は「もちろん、番組に来ていただいたことが（ありま