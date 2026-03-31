「ストリート・キングダム自分の音を鳴らせ。」を監督１９７８年、日本でパンクロックを演奏し、ムーブメントを巻き起こした実在のミュージシャンらをモデルにした「ストリート・キングダム自分の音を鳴らせ。」が公開中だ。８０年代にパンクバンドで活躍していた俳優、田口トモロヲが監督を務めた。「今の日本のロックシーンを築いた人たちの存在を知ってほしい」と熱っぽく語る。（近藤孝）写真家になれなかったユーイチ