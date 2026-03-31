俳優の貫地谷しほりさんが3月31日、自身のインスタグラムを更新。所属事務所「ABP inc.」を退所し、4月より独立することを発表しました。【写真を見る】【 貫地谷しほり 】所属事務所「ABP inc.」退所を報告「辛抱強く寄り添ってくれて26年。これまでの経験が今の私を作ってくれました」40歳の節目に独立へ貫地谷さんは「本日2026年3月31日をもって所属事務所 ABP inc.との契約を満了し退所することとなり、４月より独立すること