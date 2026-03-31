練習を公開したボクシングの那須川天心＝31日、東京都内世界ボクシング評議会（WBC）バンタム級挑戦者決定戦（4月11日・両国国技館）に臨む同級2位の那須川天心（帝拳）が31日、東京都内の所属ジムで練習を公開し「いつ闘ってもいいような状況。持っている全てをぶつけて、KOしたい」と抱負を語った。元人気キックボクサーの那須川は昨年11月、井上拓真（大橋）との同級王座決定戦で敗れ、プロボクシングで初黒星を喫した。「