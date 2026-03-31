刷新したロゴマークと機体デザインを発表するピーチ・アビエーションの大橋一成最高経営責任者＝31日午後、大阪市北区格安航空会社（LCC）のピーチ・アビエーションは31日、創業15周年を機に刷新したロゴマークや機体デザインを公開した。ブランドリニューアルは創業以来初めて。従来の「安かろう悪かろう」というイメージを払拭し、手頃な価格のまま高品質のサービスを提供することで、若者中心から幅広い年代に客層を広げたい