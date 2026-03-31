２０１８年に野球部員だった福岡県久留米市の県立高２年の男子生徒（当時１６歳）が自殺したのはいじめが原因だとして、遺族が同学年だった部員６人に謝罪と損害賠償を求めた訴訟で、生徒のズボンを脱がせた５人に計約１００万円の支払いを命じた１審・福岡地裁久留米支部の判決を不服として、遺族が福岡高裁に控訴した。３１日付。判決によると、５人は１７年９月頃〜１８年６月頃、複数回、生徒の体を押さえつけるなどして抵