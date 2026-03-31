元タレントの中居正広氏の個人事務所「のんびりなかい」が、３月時点でも存続していることが関係者への取材などで分かった。中居氏が昨年３月３１日にフジテレビの第三者委員会から「性暴力」を認定されて３１日で丸１年。元国民的アイドルグループのリーダーの動向が注目される。中居氏は昨年１月、公式サイトで声明を発表し、引退した。声明の中で個人事務所については「残りの様々な手続き、業務が終わり次第、廃業すること