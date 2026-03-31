俳優の柳沢慎吾（６４）が３１日、都内で行われた「肺炎球菌感染症」予防啓発イベントに出席した。ファイザー株式会社は、４月１日から開始する２０２６年度の肺炎球菌ワクチンの定期接種に際して、啓発キャンペーンを展開。同キャンペーンのアンバサダーに柳沢が就任し、新ＣＭ「６５歳になったら」編も公開する。今月６日に６４歳を迎えた柳沢は「この間誕生日だったのをすっかり忘れてまして。気持ちは２６歳なんです。あ