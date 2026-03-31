J:COMは3月31日、日本赤十字社と連携して実施した「若年層の防災に関する意識調査」の結果を公表した。全国に居住する18歳〜24歳の1,032人を対象にインターネットで調査したもので、防災の必要性を認識しながらも、実際の行動に移せていない若年層が一定数いる実態が明らかになった。今後5年以内に大きな災害に遭う可能性について（出典：J:COM）調査によると、若年層全体の約6割が、今後5年以内に避難が必要になるような大きな災