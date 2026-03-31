京都で開催された『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）のワールドプレミアのため来日していた、ピーチ姫役のアニャ・テイラー＝ジョイが、インスタグラムにて来日中に撮影した写真を公開。日本語で「大好きだよ」とメッセージを添えた。【写真】庭園に佇むアニャ来日ショットを多数披露日本時間3月31日にインスタグラムを更新したアニャは、日本庭園で佇む様子や、ニンテンドーミュージアムで撮影し