女優・石原さとみ（３９）の最新ビジュアルが公開された。石原は５月５日から開幕する「彩の国シェイクスピア・シリーズ２ｎｄ」第３弾「リア王」（彩の国さいたま芸術劇場大ホールなど）に、ゴリネル役で出演することが決まっている。長塚圭史が演出、吉田鋼太郎が主演を務める同作。舞台を制作する「ホリプロステージ」の公式スタグラムでは「ＶＩＳＵＡＬ｜＃リア王ＳＳＳ２」とし、出演者のビジュアルをアップ。石原は