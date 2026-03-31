Sound Horizonが2023年6月14日にリリースした7.5th or 8.5th Story BD『絵馬に願ひを！』に収録されているうちの48曲が、株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」で配信された。今回のカラオケ配信では、BDに収録された“歌詞入り公式映像”をそのまま使用した特別仕様のコンテンツとなっている。今回配信となった「絵馬に願ひを！」は、2021年1月13日にPrologue Edition、そして2023年6月14日にFull Editionがリリ