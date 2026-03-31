フィギュアスケート男子で２月のミラノ・コルティナ五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が３月３１日、銀メダルを獲得した世界選手権（チェコ・プラハ）を終えて成田空港着の航空便で帰国した。帰国後の空港で取材に応じ、引退試合となった世界選手権で優勝した女子の坂本花織（シスメックス）をねぎらった。世界選手権が終わった後、仲間とともに坂本をねぎらう「パーティー」を開催したと明かした。「女性