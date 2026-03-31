春の引っ越しシーズン。新生活の裏で、見過ごされがちな「腰のダメージ」が浮き彫りになった。医療法人蒼優会が運営する野中腰痛クリニックによるインターネット調査（２０２６年３月５日〜７日、２０〜６０代の男女１００６人）では、引っ越し・模様替え作業中に腰への負担を感じた動作の１位が「床から重い荷物を持ち上げた」で６１．９％に達した。次いで「中腰での梱包・開梱」（４４．１％）、「前かがみでの掃除」（４１．