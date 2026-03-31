坂本冬美が、59歳の誕生日となる3月39日に東京・港区のビルボードライブ東京で＜ＦＵＹＵＭＩＳＡＫＡＭＯＴＯＳｐｅｃｉａｌＮｉｇｈｔ〜今日から明日へ〜＞を開催した。40周年イヤーに突入し、節目の年にふさわしい艶やかなステージを見せた。 2025年の1月以来、1年2カ月ぶり3度目のビルボードライブ東京のステージに立った坂本。青のスパンコールのドレスに身を包み、拍手で迎えられステージに上がった。生バンド