中島みゆきの作品を購入すると特典が手に入る「中島みゆきフェア2026」が、3月31日から全国のCDショップおよびオンラインショップで開催される。3月21日に放送されたNHK MUSIC SPECIAL「中島みゆきオールタイム・リクエスト」は、ラジオのようなTV番組を放送するこれまでにない斬新な番組構成と、中島みゆきの個性的なトーク、10代から80代まで幅広い世代から寄せられたメッセージとリクエストの中から選ばれた名曲たちが放送され