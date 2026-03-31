フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）で引退試合を２年ぶり４度目の優勝で飾った女子の坂本花織（シスメックス）らが３１日、関西国際空港に帰国。笑顔で手を振りながら到着ロビーに現れた坂本は「開放感しかないですよ。世界選手権でみんなが『おめでとう』、『お疲れ様』って祝福してくれたことがうれしかった。最後出られる大会、全部出ることができたので良かった」と充実の表情で話した。最後の大舞台ではフ