三浦大知が9月12日埼玉を皮切りに、15都市21公演の全国ツアー＜DAICHI MIURA LIVE TOUR 2026 Raw / Bare＞を開催することが発表された。これまで数々のスーパーライブを披露してきたが、進化を止められない三浦大知が新たに掲げるライブツアータイトルに注目だ。2025年3月30日からの20周年イヤーを駆け抜け、新たなフェーズに突入した三浦大知が全国に飛び出し、本物の歌とダンスをお届けするライブツアーとなるだろう。＜DAICHI M