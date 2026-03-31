宝塚歌劇団は31日、「出演者への楽屋口付近等での写真や動画の撮影」の禁止を公式ホームページで発表した。 これまで宝塚では劇団員とファンの距離が近く、楽屋口での「出待ち」「入り待ち」では、声を掛けたりファンレターを受け取ったりすることもあった。その際の写真撮影は「公開を目的とせず、個人の記念として撮影・保管される範囲」では禁止されていなかった。だが「残念ながら、その範囲から逸脱す