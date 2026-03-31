ラス・パルマスで活躍を続けるFW宮代大聖スペイン2部UDラス・パルマスに所属するFW宮代大聖が、チームの悲願である1部昇格に向けた“切り札”として期待を集めている。今冬の加入から瞬く間に主力へと定着した25歳の日本人ストライカーについて、スペイン紙「La Provincia」が伝えている。同紙は、宮代が3月の日本代表メンバーから外れたことを受け、クラブにとっては「プレーオフ出場への追い風になる」になると報じた。宮代