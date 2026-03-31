秋篠宮妃紀子さまは31日午前、神奈川県川崎市で赤ちゃんを含む幅広い世代向けのオーケストラのコンサートを鑑賞されました。紀子さまは31日午前、川崎市で、小編成のオーケストラと、文化庁の留学制度を利用し海外で音楽を学んだ3人の音楽家によるオーケストラのコンサートを鑑賞されました。このコンサートは、0歳の赤ちゃんから大人まで幅広い世代が楽しめるもので、「となりのトトロ」の「さんぽ」など子どもでも親しみやすい曲