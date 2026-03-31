ドナルド・トランプ米国大統領が、ホルムズ海峡が事実上閉鎖された状態のままであっても、イランに対する軍事作戦を終了する用意があるという立場を明らかにしたと、ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）が30日（現地時間）、報じた。WSJは同日、内情に精通した複数の消息筋を引用し、トランプ大統領がイラン戦争の早期終結の意向を補佐陣に伝えたと報じた。これに対してWSJは、イランによるホルムズ海峡への強力な統制権が延