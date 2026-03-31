卒業証書を偽造した罪などで30日に在宅起訴された静岡県伊東市の田久保真紀前市長が、去年5月の市長選当選直後に、偽造に使ったとされる東洋大学の学長などの印鑑を業者に発注していたことがわかりました。起訴状などによると静岡・伊東市の前市長、田久保真紀被告は、東洋大学法学部を卒業していないにもかかわらず、学歴を偽ろうと考え、去年5月29日から6月4日までの間にインターネットで業者に発注した学長や法学部長の印鑑を押