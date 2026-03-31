お笑いコンビ・オダウエダの小田結希（30）が3月31日、コンビの公式Xで4月1日に復帰することを明らかにした。【写真】笑いを交えて…復帰を報告したオダウエダ・小田のメッセージ投稿は「スプリングフェア終了のお知らせ」と題して更新。「オダウエダ小田は1ヶ月休養を頂いてましたが4月1日からお仕事に復帰します！」と報告した。「お休みするにあたって身近な人とすごく話し合いました。ドラゴンボールを観るかワンピース