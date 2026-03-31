「選抜高校野球・決勝、大阪桐蔭７−３智弁学園」（３１日、甲子園球場）大阪桐蔭の西谷浩一監督は優勝監督インタビューで智弁学園の左腕・杉本をたたえた。七回にバスターエンドランから好機を広げて一挙４点のビッグイニングで攻略した指揮官。お立ち台では「杉本君が今大会No.１のピッチャーだと思います」と断言し、「きょうは疲れもあってお互い苦しい戦いになりましたけど、甲子園というところはいいピッチャーを打っ