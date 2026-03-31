熊本市の陸上自衛隊健軍駐屯地への長射程ミサイル配備を受け、熊本県の木村敬知事は31日、「国には、県民の不安解消につながるよう丁寧な説明を行うとともに、安全対策の徹底などをお願いする」とのコメントを発表した。