◇第98回選抜高校野球大会第11日決勝智弁学園3―7大阪桐蔭（2026年3月31日甲子園）第98回選抜高校野球大会は31日に決勝戦を行い、智弁学園（奈良）は大阪桐蔭に敗れ、2度目の優勝はならなかった。3回までに3点のリードを許すも、小刻みに点を返し、6回に一時同点。ただ、直後の7回にエース左腕・杉本真滉（3年）が4点を失い力尽きた。杉本は準決勝の中京大中京戦で137球完投するなど、ここまで4試合35イニングで498