「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦」（４月１１日、両国国技館）ＷＢＣ、ＷＢＡ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が３１日、東京都新宿区の所属ジムで公開練習を行った。昨年１１月に喫したプロ初黒星から５カ月ぶりの再起戦で、ＷＢＣ同級１位で元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝と対戦する。「（相手は）何でもできるし一筋縄ではいかない。いろいろパ