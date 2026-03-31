【】自民党は31日、国旗損壊罪の導入に向け、プロジェクトチーム（PT）の初回会合を開催した。座長を務める松野博一組織運動本部長をはじめ議員約40人が出席し、法務省などからヒアリングを行った。現行の刑法には、「外国に対して侮辱を加える目的」で他国の国旗などを損壊した場合は「2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金」を科すとしているが、日本の国旗を傷つける行為を罰する規定はない。諸外国の例を見ると、アメリカや