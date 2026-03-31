上地雄輔（46）が31日、Xで「智辯学園の多井君て見覚えあるんだけど、、誰にどう聞いて良いか分からない笑もしかして昔お父さんと対戦してるか見たことあるか…記憶力が合ってるのか違うか」と投稿した。上地は横浜高時代に捕手で、1学年下の松坂大輔氏（45）とバッテリーを組んだ経験を持つ。「多井君」は、この日、センバツ高校野球決勝で、大阪桐蔭に3−7で敗れた智弁学園の多井桔平内野手（2年）を指しているとみられる。