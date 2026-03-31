王立カナダ騎馬警察（RCMP）は、エア・カナダの従業員を大麻密輸の罪で逮捕・起訴したことを明らかにした。2月19日にカナダ国境サービス庁（CBSA）が、トロント・ピアソン国際空港でドイツ行きのフライトに搭乗予定だったドイツ人乗客2名の預け入れ手荷物から、大麻約66キロを発見。RCMPの警察官が乗客2名を逮捕したものの、荷物の所有権を否定していた。その後、スーツケースは同一で、この乗客が預け入れていなかったことがわか