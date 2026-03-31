韓国第3の都市・大邱（テグ）に、ちょっと変わったカフェがある。飛行機をそのままカフェにした「Air Coffee」（エアーコーヒー）だ。場所は、大邱中心部の人工池、寿城池（スソンモッ）のそば。地下鉄3号線「寿城池駅」から徒歩、もしくは東大邱駅などからタクシーで行っても近い。ちなみに、寿城池は、岐阜出身で岐阜町長を務めた後に大邱での農業のために尽力した人物、水崎林太郎によって作られた農業用貯水池である。飛行機は