Snow Manの佐久間大介さんは3月30日、自身のInstagramを更新。友達との“ガチサシ呑み”ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】佐久間大介＆友達の“ガチサシ呑み”ショット「どんな世界線なんだ…」佐久間さんは「#ローランドショー の対談企画で、友達のローランドとガチサシ呑みしてきた」とつづり、7枚の写真を投稿。元カリスマホストで実業家のROLANDさんのYouTubeチャンネル「THE ROLAND SHOW」の企画に出演した時