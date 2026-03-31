アイドルとしてだけでなく、俳優としても存在感を発揮してきた平野紫耀さん。作品ごとに異なる表情を見せる演技に注目が集まっています。All About ニュース編集部は3月6日、全国10〜60代の男女300人を対象に「平野紫耀出演作品」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「平野紫耀の代表作だと思う作品」ランキングを紹介します！【5位までの全ランキング結果を見る】2位：『クロサギ』／黒崎高志郎／92票2位にラ