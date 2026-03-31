決勝は地元・関西の実力校同士となった。 奈良・智弁学園は、村上投手（阪神）らを擁した2016年以来10年ぶりの優勝を目指す。チームは準々決勝の花咲徳栄戦で8点差から大逆転を見せ、準決勝は中京大中京に逆転の1点差で勝ち切る。 春夏10回目の栄冠を目指す大阪桐蔭は2回戦、準々決勝、準決勝すべてで1点差を制し、勝負強く決勝に進んできた。 試合は序盤、智弁のエース・杉本真滉を大阪桐蔭打線が攻め2回に1点、3