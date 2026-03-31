「選抜高校野球・決勝、大阪桐蔭７−３智弁学園」（３１日、甲子園球場）智弁学園は大阪桐蔭に敗れ、１６年選抜以来１０年ぶり２度目の優勝はならなかった。試合終了後、ナインは悔し涙に暮れた。大阪桐蔭先発の大型２年生左腕、川本の前に毎回の１５三振を喫した。小坂監督は川本について「本当にタイミングが合わなかった。全体的に素晴らしい投手。真っすぐの力もありますし、角度があって色々指示したけど、なかなかアジ