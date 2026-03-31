NPBエンタープライズは31日、9月25日からメキシコ・メリダで開催される「第7回 WBSC U-15 ワールドカップ」に出場する侍ジャパン U-15 日本代表監督を大森剛氏が務めることが決定したと発表した。大森氏は「ジャパンへの憧れを抱く若い世代とともに、世界のユース野球に触れる貴重な機会をいただけたことに感謝します。日本らしい「柔」と「剛」のバランスのとれた野球で、大会連覇を目指して戦います」とコメント。大森氏は