上白石萌音が4月11日(土)に行うスペシャルライヴ「Mone Kamishiraishi "yattokosa" 26 《texte》」が、ＷＯＷＯＷで生中継されることが決定。2026年10月5日(月)に歌手デビュー10周年を迎える上白石。2月には、デビュー作品と同じく"映像作品にまつわる楽曲を歌う"というテーマのアルバム「texte」をリリースした。3月に神戸、横浜で開催の同アルバムを掲げたライヴは、どちらも先行予約で即日完売し、東京ガーデンシアターでの追加