【モデルプレス＝2026/03/31】タレントの井上和香が3月30日、自身のInstagramを更新。京都での親子ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】45歳元グラドル「娘さん可愛らしい」長女＆長男との3ショット◆井上和香、京都での親子ショット公開井上は「久しぶりの京都〜 何年ぶり？4年ぶり！？」とつづり、京都旅行の写真を複数枚投稿。京都タワーをバックにスタンプで顔を隠した子どもたちと並んで笑顔の姿を公開した。「やっ