ガールズグループBLACKPINKのメンバー、ジスが別れた恋人との復縁についての考えを明かした。去る3月27日、ファッション誌『Harper's BAZAAR Korea』のSNSには、「キャリアvs恋愛？ジスの選択は？＃聞いてみましょう」というタイトルの動画が公開された。【関連】ジス、『梨泰院クラス』俳優と2カ月で破局この日、ジスはファンから寄せられたさまざまな悩みに答え、自身の価値観を伝えた。最も目を引いたのは、復縁に関する回答だ