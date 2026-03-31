楽天・浅村栄斗内野手（３５）が３１日、母校の大阪桐蔭が春のセンバツで優勝したことを受け、祝福コメントを寄せた。球団を通じ「優勝おめでとうございます。後輩たちの活躍をうれしく思いますし、大きな刺激をもらいました。夏の大会でもさらなる飛躍を楽しみにしています。僕も負けないように頑張ります」とした。この日、大阪桐蔭は智弁学園（奈良）との近畿勢対決を制し、春夏通算１０度目の全国制覇。１１度の中京大中